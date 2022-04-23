Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlatan Murat Ongun şaşkınlık yarattı:"Yanına beraber gezebileceği, birini arıyordu"

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırdığı günlerde İsviçre'de tatil yapmasıyla çok konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Adem Metan'ın YouTube programında konuştu.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Ekrem İmamoğlu ilk tanışma hikayesini anlatan İBB Sözcüsü Murat Ongun," Ekrem Başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmişti, yanına beraber gezebileceği, yardımcısı gibi diyeyim, basınla da ilişki kurabilecek birini arıyordu. Bir dostumuz 'Seni önerdim, tanışır mısın?' dedi. Tabii ki, tanışırım dedim. 2014'ün 5-6 Nisanı gibi ilk görüşmemizi yaptık, sonra 9-10 Nisan gibi İkinci görüşmemizi yaptık. 15 Nisan 2014'te de beraber çalışmaya başladık, devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA O CÜMLEYE TAKILDI

Ongun'un açıklamaları için de "Yanına beraber gezebileceği, yardımcısı gibi diyeyim, basınla da ilişki kurabilecek birini arıyordu" cümlesi sosyal medyada çokça konuşuldu.

Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nu ele verdi! Canlı yayında ağzından çıkanı kulağı duymadı! "Bak keyfine dedi"

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu açıkladı! İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, İsviçre Courchevel'de tatil yapmış: "İstifa etmeli, ya da görevden alınmalı"

Ekrem İmamoğlu'nun izinden gitti! İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullu karla mücadele ederken yurt dışında tatildeymiş