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  3. Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlatan Murat Ongun şaşkınlık yarattı:"Yanına beraber gezebileceği, birini arıyordu"

Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlatan Murat Ongun şaşkınlık yarattı:"Yanına beraber gezebileceği, birini arıyordu"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok konuşulan danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu ise nasıl tanıştığını anlatırken kullandığı," Yanına beraber gezebileceği, birini arıyordu" cümlesi olay oldu.

Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlatan Murat Ongun şaşkınlık yarattı:"Yanına beraber gezebileceği, birini arıyordu"

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırdığı günlerde İsviçre'de tatil yapmasıyla çok konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Adem Metan'ın YouTube programında konuştu.

Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlatan Murat Ongun şaşkınlık yarattı: Yanına beraber gezebileceği, birini arıyordu

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Ekrem İmamoğlu ilk tanışma hikayesini anlatan İBB Sözcüsü Murat Ongun," Ekrem Başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmişti, yanına beraber gezebileceği, yardımcısı gibi diyeyim, basınla da ilişki kurabilecek birini arıyordu. Bir dostumuz 'Seni önerdim, tanışır mısın?' dedi. Tabii ki, tanışırım dedim. 2014'ün 5-6 Nisanı gibi ilk görüşmemizi yaptık, sonra 9-10 Nisan gibi İkinci görüşmemizi yaptık. 15 Nisan 2014'te de beraber çalışmaya başladık, devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlatan Murat Ongun şaşkınlık yarattı: Yanına beraber gezebileceği, birini arıyordu

SOSYAL MEDYA O CÜMLEYE TAKILDI

Ongun'un açıklamaları için de "Yanına beraber gezebileceği, yardımcısı gibi diyeyim, basınla da ilişki kurabilecek birini arıyordu" cümlesi sosyal medyada çokça konuşuldu. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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