Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı arka plana itmişti! Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığında öne geçti: Altılı masa ve HDP desteğine güveniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, üçüncü ittifak ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ortak bir yol bulamayan muhalefet partilerindeki son durumu kaleme aldığı köşe yazısında anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üçüncü ittifak çıkışından rahatsız olduğunu yazısında belirten Selvi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in arasının açık olduğunu belirtti.

Selvi, gelen kulislere göre Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendinden emin şekilde konuştuğunu, altılı masadan kendisinin adaylığının çıkacağını söylediğini öne sürdü.

GÜLTEKİN UYSAL VE AKŞENER'İN ARASI AÇIKMIŞ

Gültekin Uysal ve Meral Akşener'in aralarının açık olduğunu belirten Selvi," Gültekin Uysal İYİ Parti listesinden seçilmişti ama Meral Akşener’le arasının açık olduğu ve Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu söyleniyor. Belki bu seçimde Akşener onu istemeyebilir. O da CHP listelerinden girebilir." diye yazdı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN MANSUR YAVAŞ ÇIKIŞI, İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ

Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ın aday olması konusunda yaptığı çıkışın Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiğini belirten Selvi şu ifadeleri kullandı:

" Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı göstermesi en çok kimi rahatsız etti derseniz... Kılıçdaroğlu da, Akşener de rahatsız oldu. Hatta iki lider apar topar Yavaş’ı davet edip aday olmadığını açıklamasını istedi. Kılıçdaroğlu özellikle tedirgin oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ciddi rakipleri olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı denklemin dışına ittiğini düşünürken, sürpriz öneri ile pişmiş aşa soğuk su katıldığını düşündü."

Mansur Yavaş'ın isminin cumhurbaşkanı adaylığı için dillendirilmesinin Ekrem İmamoğlu ve ekibini rahatsız ettiğini öne süren Selvi, Mansur Yavaş'ın geçmişte söylediği," Birinci sıradaki Ağrılı, ikinci sıradaki Diyarbakırlı, üçüncü sıradaki Mardin Derikli. Ne yapılmak isteniyor? Mecbur muyuz Ağrılıyı seçmeye, Diyarbakırlıyı seçmeye?" sözlerinin yer aldığı videonun İmamoğlu'nun ekibi tarafından servis edildiğini öne sürdü.

"KARAMOLLAOĞLU'NUN İTTİFAK ÇIKIŞI KILIÇDAROĞLU'NU RAHATSIZ ETMİŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışından rahatsız olduğunu ifade eden Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istediği için İYİ Parti, bu işi CHP’nin sorunu olarak görüyor. Kılıçdaroğlu ise cumhurbaşkanlığı seçiminde binde bir oya dahi ihtiyacı olduğu için üçüncü ittifakı doğru bulmuyor. Üçüncü ittifaka oy verenlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy vermeyeceğini düşünüyor. O nedenle kapsamlı bir hazırlık yürütüyor."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU, BABACAN VE DAVUTOĞLU'NU LİSTE BAŞI YAPACAK

Kılıçdaroğlu'nun 24 Nisan'da yapılacak olan altılı masa toplantısında Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu partilerinin güçlü olduğu yerlerde liste başı yapmayı, belirli sayıdaki ikinci adamlarına ise listelerde yer vermeyi önereceğini iddia eden Selvi şöyle yazdı:

"24 Nisan’da masaya oturduğunda iki alternatifli öneri sunmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun, üçüncü ittifaka gerek olmadığı görüşünü savunup diğer partilerin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçimlere girmesini önermesi bekleniyor. İYİ Parti buna pek sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun ikinci önerisi ise diğer partilerin CHP listelerinden seçime girmeleri yönünde. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu partilerinin güçlü olduğu yerlerden liste başı yapmayı, belirli sayıda ikinci adamlarına ise listelerde yer vermeyi önereceği söyleniyor. Babacan Ankara’dan, Davutoğlu Konya’dan, Temel Karamollaoğlu ise İstanbul ya da Sivas’tan..."

KILIÇDAROĞLU ALTILI MASAYA GÜVENİYOR

Her fırsatta altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevlerine devam edeceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda kendisinden emin olduğu iddia edildi.

Selvi," Bu arada Kılıçdaroğlu cephesinden ilginç kulisler geliyor kulağıma. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendinden çok emin bir şekilde konuştuğu söyleniyor. Hatta “Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?” diye soranlara, 6’lı masadan kendisinin çıkacağını söylüyormuş. Bir de HDP desteğine çok güveniyormuş. HDP’nin İmamoğlu’nu desteklediğini biliyorum ama Kılıçdaroğlu böyle konuştuğuna göre bilmediğimiz bir şey mi var acaba?" diye yazdı.

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