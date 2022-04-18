Alpay Özalan eski dava arkadaşlarına verdi veriştirdi! "Bunlar Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ederler, yeter ki patronları Kılıçdaroğlu emretsin!"

AK Partiİzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın "HDP'nin temsil ettiği siyasi çizginin parlamentoda temsil edilmesini önemli buluyoruz." açıklamasına sessiz kalamadı. Altılı yuvarlak masa üyelerinin HDP sempatisine tepki gösteren Özalan, Ahmet Davutoğlu'nun da "Selahattin Demirtaş özgür bırakılmalı" cümlesine atıfta bulundu.

"YETER Kİ PATRONLARI EMRETSİN"

Alpay Özalan, Babacan ve Davutoğlu'nun HDP sempatisinin ittifaktan geldiğini vurgulayarak, "Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, HDP'yi öve öve bitiremiyor. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret de eder bunlar. Yeter ki patronları Kemal Kılıçdaroğlu emretsin." ifadelerine yer verdi.

Son olarak, siyaset gündeminde Babacan ve Davutoğlu'nun Millet İttifakı'na kendilerini kabul ettirmek için görüşülen hususların tümüne onay verdikleri belirtildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise, altılı masadaki isimleri tek tek analiz ettiği yazısında, " Kılıçdaroğlu: Kollarını açmış, “Durun, biz kardeşiz” diyerek ekibi bir arada tutma pozisyonunda.

Davutoğlu: Olaya ilk dahil olduğunda “maraza” çıkaracak gibiydi. Ama artık “uyumlu” bir pozisyonda.

Akşener: Her an şaşırtıcı bir çıkış yapacakmış izlenimi verip hiçbir zaman şaşırtıcı çıkış yapmama pozisyonunda.

Karamollaoğlu: “Eğer bir arıza çıkacaksa o arızayı ben çıkarırım arkadaş” pozisyonunda.

Uysal: Fazla hesaba katılmadığını hissettiği anda hesaba katılmasını sağlayacak atılımlar yapma pozisyonunda.

Babacan: Kendini altılı ekibin tabanına beğendirmek, sevdirmek, benimsetmek için çabalama pozisyonunda." ifadelerini kullanarak, analizini okuyucularına aktardı.