Alpay Özalan'ı tutabilene aşk olsun! Yavuz Ağıralioğlu'na nefret kustu! "Akşener yakında Ağıralioğlu'nu HDP binasına temizliğe de gönderir!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kararı haberlerde gördüm. Çok rencide oldum. Sanki ben partide zorla kalıyorum da onlar beni göndermek istiyormuş gibi." ifadelerini kullanmasına tepki göstermiş, "HDP ile ilişkisine göz yummasaydınız rencide olmazdınız" ifadeleriyle Ağıralioğlu'na "İki yüzlü" demişti. Bu defa video yanıtıyla tepkisini yineleyen Özalan, Ağıralioğlu'na zehir zemberek sözler sarf etti.

"MAKAM GİDİNCE..."

Alpay Özalan, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, "Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener HDP ile beraberken rencide olmadı, Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfür ederken olmadı, Meral Akşener Demirtaş'la kahvaltı planları yaparken rencide olmadı, makam gidince rencide olup itiraz etti. Yavuz Ağıralioğlu'na soruyorum. Değer miydi? Hiç mi ilkeniz ve duruşunuz yok? Meral Akşener yakında Yavuz Ağıralioğlu'nu HDP binasına temizliğe de gönderir ve Ağıralioğlu bu zihniyetle buna da itiraz edemez" şeklinde konuştu.

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