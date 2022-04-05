Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den zehir zemberek sözler: Amerikancılar yerinde kaldı, parti ideolojisinden tamamen saptı

İYİ Parti'nin yeni A Takımı, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Meral Akşener tarafından belirlendi. Akşener'in partide en çok güvendiği isimler arasında yer alan Koray Aydın Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirildi. Böylece parti teşkilatları doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu

Öte yandan yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı, yerine ise Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz görevlendirildi.

"KİMİN NEYİ SAVUNDUĞU BELLİ DEĞİL"

Söz konusu gelişmeler sonrası partide yaşananları değerlendiren Meral Akşener’in eski danışmanı Vedat Yenerer çarpıcı ifadeler kullandı.

''Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var.'' ifadesini kullanan Vedat Yenerer şu ifadeleri kullandı:

''Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel Başkan Yardımcılarına baktım; birkaç Türk milliyetçisi var o kadar. Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir.''

"FARKLI BİR AMAÇLA DEĞİŞİKLİK YAPTI"

Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı görevinden alınmasının manidar olduğunu belirten Yenerer," Genel Başkan, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı. Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. HDP’ye tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

Alpay Özalan, HDP'nin talimatıyla görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! "İlkeli olsaydın rencide olmazdın"

HDP talimatı verdi Meral Akşener bir numaralı adamı Yavuz Ağıralioğlu'nu kovdu! Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi!

İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu! Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu'na büyük şok

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul için zehir zemberek sözler: Herkes yerine, herkes mecrasına

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına destek: Saygı duyulmalı