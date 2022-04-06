İYİ Parti'den istifa edecek mi? Akşener'in a takımında yer vermediği Yavuz Ağıralioğlu net konuştu: "Görev değişikliği istifa..."

Son günlerin en çok konuşulan olayları İYİ Parti'de yaşandı. Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde başkanlık divanını belirlemiş, partide en çok güvendiği isimler arasında yer alan Koray Aydın'ı Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirmişti. Böylece parti teşkilatları doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.

AKŞENER GÖREVLERİNDEN ALDI

Ayrıca yaptığı sert çıkışlarla adından söz ettiren İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı, yerine ise Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz görevlendirildi.

İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Söz konusu değişikliğin ardından kulislerde İYİ Parti'den istifa edeceği konuşulan Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, Hürriyet'in haberine göre şunları söyledi:

“Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görevleri de Genel Başkan verir. Görev verilince ‘İyi’ demek, alınınca ‘Kötü’ demek mizacı zayıf insanların işidir. Yerime görev alan arkadaşım inançlı, milliyetçi, mücadele adamıdır. Başarılı olacağına inanıyorum. Ben de başarılı olması için ne gerekirse yapacağım. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuzu makamlardan, mevkilerden değil, kalbimizden, inancımızdan alıyoruz. Kalbimizi ve inancımızı kaybetmediğimiz müddetçe ‘İYİ’lik yolunda mücadeleye devam edeceğiz.”

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