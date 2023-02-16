Elayis Tavsan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elayis Tavsan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elayis Tavsan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elayis Tavsan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elayis Tavsan 30 Nisan 2001 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Elayis Tavşan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elayis Tavsan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO10 Sports yapmaktadır. Elayis Tavsan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NEC Nijmegen futbol takımında oynamaktadır. NEC Nijmegen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Elayis Tavsan'nin NEC Nijmegen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elayis Tavsan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elayist7

Elayis Tavsan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elayis Tavsan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elayis Tavsan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elayis Tavsan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2018 yılında Sparta U21

1 Temmuz 2019 yılında Sparta R.

19 Ağu 2019 yılında Telstar

30 Haziran 2020 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2020 yılında NEC Nijmegen

Elayis Tavsan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elayis Tavsan şuan NEC Nijmegen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elayis Tavsan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Victoria '04 Vlaardingen, Sparta Rotterdam (2008-2018)

Hollanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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