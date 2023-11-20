Elazığ’da bir okula verilen isim şaşkınlık yarattı!

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde bir okulun isminin haritalarda 'Lionel Messi’ olarak geçmesi büyük şaşkınlık oluşturdu.

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Elazığ’da bir okula verilen isim şaşkınlık yarattı!

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde bir okulun isminin haritalarda 'Lionel Messi’ olarak geçmesi büyük şaşkınlık oluşturdu. Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ise 1953 tarihinden beri okulun adının Üçocak İlkokulu olduğunu belirterek, "Bir yanlışlık olmuş ama biz memnunuz böyle kalsın. Hatta isim değişikliği için kaymakamlık ve ilgili kurumlarla görüşeceğim. Messi Türkiye'ye gelirse buraya davet edeceğiz" dedi.

Elazığ’da bir okula verilen isim şaşkınlık yarattı!

Elazığ'a 116 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde bir okulunun isminin haritalarda 'Lionel Messi İlkokulu' olarak geçmesi şaşkınlık oluşturdu. Üçocak İlkokulu olan okulun adının navigasyonda dünyaca ünlü futbolcu Messi’nin adı olarak geçmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ise ilk kez denk geldiği bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Elazığ’da bir okula verilen isim şaşkınlık yarattı!

"Messi, Türkiye’ye gelirse buraya davet edeceğiz"

İlk başta inanamadığını, konumun beldelerindeki okulu göstermesi ile neye uğradığını şaşırdığını anlatan Başkan Yegül, "Çok şaşırdım, ben de inanamadım ama baktım ki konum burayı gösteriyor. Arama motorunda 'Lioanel Messi Ortaokulu' yazdığınızda konum burayı gösteriyor. Bu işin meraklısı olanlar böyle bir yerin olduğunu söyleyince, navigasyon açarak buraya geldik. Konum tam olarak burayı gösteriyor. Lionel Messi Ortaokulu bulunduğumuz yer oluyor. Burası da Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesi. Kimse buranın adının Messi olarak geçtiğini bilmiyordu. Sosyal medyaya düşünce burası farklı bir anlam kazandı. Messi, Türkiye’ye gelirse buraya davet edeceğiz. Üçocak’ın kuruluşundan beri okulumuzun bulunduğu yer burası. Bizim buraya 1953 yılında okul yapılmış ve o tarihten beri okulun yeri burasıdır. Bir yanlışlık olmuş ama biz memnunuz böyle kalsın. Hatta isim değişikliği için kaymakamlık ve ilgili kurumlarla görüşeceğim" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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