"Pallada" gemisinden yardım çığlıkları yükseldi! işte o görüntüler!

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde ortadan ikiye ayrılarak karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisi mürettebatının yardım çağrısı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde şiddetli fırtınada karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kuru yük gemisinin mürettebatının yardım çağrısı, bir personelin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gemi personelinin Sahil Güvenlik ile irtibat kurarak yardım istediği anlar yer aldı.
"Gemi ortadan bölündü" diyen personelin geminin koordinatlarını paylaşarak yardım çağrısında bulunması görüntülere yansıdı. Olayın ardından gemideki 13 personel, karaya oturan gemiden halatlarla tahliye edildi. O anlar da saniye saniye gemi personelinin kamerasına yansıdı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)