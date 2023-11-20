Kaza başında can pazarı! Vatandaşların müdahalesi hayata tutunduramadı!

Antalya’da kazada ağır yaralanan yaya için olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaralıya kalp mesajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı.

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Kaza başında can pazarı! Vatandaşların müdahalesi hayata tutunduramadı!

Antalya’da otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine koşan vatandaşların kalp masajı ise yaralıyı hayatta tutmaya yetmedi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kaza başında can pazarı! Vatandaşların müdahalesi hayata tutunduramadı!

Alınan bilgiye göre; havalimanı istikametine doğru gitmekte olan İ.K. yönetimindeki 34 HBK 658 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Mustafa Çutur'a (38) çarparak karşı yöne geçti.

Kaza başında can pazarı! Vatandaşların müdahalesi hayata tutunduramadı!

Kazada ağır yaralanan Çutur için olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaralıya kalp mesajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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