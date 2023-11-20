Batman’da sele neden olan sağanak bir kerpiç evi yerle bir etti! Birçok kayıplar var!

Merkez Şehitler Mahallesi’nde kerpiç ev tamamen yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Batman’da sele neden olan sağanak bir kerpiç evi yerle bir etti! Birçok kayıplar var!

Batman’da sağanak nedeniyle çöken kerpiç evde anne bulunurken, kaybolan 3 çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.
Kent genelinde sağanak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok noktada arabalar suda kaldı, ev ve iş yerlerini sel suları bastı.
Merkez Şehitler Mahallesi’nde kerpiç ev tamamen yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman’da sele neden olan sağanak bir kerpiç evi yerle bir etti! Birçok kayıplar var!
Ekiplerin çalışmaları sonucu sele kapılan anneye ulaşıldı, kaybolan 3 çocuğunu bulmak için çalışmalar devam ediyor. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kent genelinde su baskınlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Batman’da sele neden olan sağanak bir kerpiç evi yerle bir etti! Birçok kayıplar var!
Öte yandan, Batman Valisi Ekrem Canalp, sağanaktan etkilen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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