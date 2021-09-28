Elektrik malzemesi montaj işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik malzemesi montaj işçisi Maaşları, ve İş İlanları

Elektrik malzemesi montaj işçisi görev tanımı nedir, Elektrik malzemesi montaj işçisi ne iş yapar, Elektrik malzemesi montaj işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik malzemesi montaj işçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik malzemesi montaj işçisi Tanımı;

Elektrik malzemelerinin (anahtar, priz, sigorta kutusu vb.) montajını yapan kişidir.

Elektrik malzemesi montaj işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik malzemesi montaj işçisi Maaşları

Elektrik malzemesi montaj işçisi maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük Elektrik malzemesi montaj işçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik malzemesi montaj işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik malzemesi montaj işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Elektrik malzemesi montaj işçisi Ne İş Yapar?

Elektrik Malzemesi Montaj İşçisi , İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılacak malzemenin yerlerini tespit etmek,

b) Uygun malzemenin uygun alanlarda kullanılmasını sağlamak,

c) Malzemenin montajını yapmak,

d) Kullanımının kontrolünü yaparak teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik malzemesi montaj işçisiMeslek Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Elektrik malzemesi montaj işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik malzemesi montaj işçisi mesleğinin meslek kodu 9329.29 olarak belirlenmiştir



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