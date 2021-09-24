Elektrolit Dengesi ne demek, TDK'ya göre Elektrolit Dengesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektrolit dengesi ne demek? Elektrolit dengesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektrolit dengesi kelimesi. Peki elektrolit dengesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektrolit dengesi nedir, elektrolit dengesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Elektrolit dengesi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Elektrolit dengesi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ELEKTROLİT DENGESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektrolit dengesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre elektrolit dengesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hücre içi ve dışı sıvılarında madensel iyonların uygun yoğunlukta bulunması

