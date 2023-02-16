Elias Hoff Melkersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hoff Melkersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Hoff Melkersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Hoff Melkersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Elias Hoff Melkersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hoff Melkersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Hoff Melkersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Hoff Melkersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Hoff Melkersen 31 Aralık 2002 tarihinde Stjørdal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Hoff Melkersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Elias Hoff Melkersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Hoff Melkersen'nin Sparta Rotterdam ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Hoff Melkersenboyu ve yaşı kaç

Elias Hoff Melkersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Hoff Melkersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Hoff Melkersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Hoff Melkersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Glimt II

4 Haziran 2019 yılında Bodø/Glimt

11 Eylül 2020 yılında IL Hødd

31 Aralık 2020 yılında Bodø/Glimt

10 Mart 2021 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2021 yılında Bodø/Glimt

5 Ocak 2022 yılında Hibernian FC

16 Ocak 2023 yılında Sparta R.

30 Haziran 2023 yılında Hibernian FC

Elias Hoff Melkersen kimdir

Elias Hoff Melkersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Hoff Melkersen şuan Sparta Rotterdam takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elias Hoff Melkersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elias Hoff Melkersen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Bruno Uvini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Uvini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Uvini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Uvini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eray Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eray Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Acer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Acer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Acer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Acer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları