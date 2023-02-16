Elias Hoff Melkersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hoff Melkersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Hoff Melkersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Hoff Melkersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Hoff Melkersen 31 Aralık 2002 tarihinde Stjørdal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Hoff Melkersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Elias Hoff Melkersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Hoff Melkersen'nin Sparta Rotterdam ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Hoff Melkersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Hoff Melkersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Hoff Melkersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Hoff Melkersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Glimt II

4 Haziran 2019 yılında Bodø/Glimt

11 Eylül 2020 yılında IL Hødd

31 Aralık 2020 yılında Bodø/Glimt

10 Mart 2021 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2021 yılında Bodø/Glimt

5 Ocak 2022 yılında Hibernian FC

16 Ocak 2023 yılında Sparta R.

30 Haziran 2023 yılında Hibernian FC

Elias Hoff Melkersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Hoff Melkersen şuan Sparta Rotterdam takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elias Hoff Melkersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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