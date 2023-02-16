Vito Van Crooij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Van Crooij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vito Van Crooij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vito Van Crooij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vito Van Crooij 29 Ocak 1996 tarihinde Venlo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vito Van Crooij Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juzzt Football yapmaktadır. Vito Van Crooij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vito Van Crooij'nin Sparta Rotterdam ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vito Van Crooij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vito Van Crooij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vito Van Crooij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vito Van Crooij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında VVV/Helm. Youth

1 Temmuz 2011 yılında VVV/Hel U17

1 Temmuz 2013 yılında VVV/Hel U19

1 Temmuz 2014 yılında VVV-Venlo

13 Temmuz 2018 yılında PEC Zwolle

25 Ağu 2020 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2021 yılında Sparta R.

Vito Van Crooij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vito Van Crooij şuan Sparta Rotterdam takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vito Van Crooij Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Quick Boys '31 Venlo (-2004), VVV-Venlo (2004-2014)

Hollanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.