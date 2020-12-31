Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorusu şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça internet mecrasında aratılıyor. Biz de film hakkındaki bütün bilgilere haberimizde yer verdik.

ELTİLERİN SAVAŞI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Show TV'de 1 Ocak 2021 Cuma günü TV'de ilk kez ekranlara gelecek Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi olacak. Dizi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay’a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

RAMO BUGÜN, BU AKŞAM NEDEN YOK?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun yılbaşından dolayı 1 Ocak 2021'de Show TV ekranında yayınlanmayacağının haberi verildi.

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Ramo yeni bölüm bu akşam ekranlarda yer almayacak. Kanalın yayın akışında Ramo'nun yeni bölümü 8 Ocak Cuma 2021'de saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.