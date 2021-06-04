2020 yılında yayın hayatına Kanal 7'de başlayan ve seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenen dizi Emanet hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Emanet dizisi seyircilerinin merakla beklediği sezon finali tarihi açıklandı. Peki Emanet sezon finali mi yapıyor? Emanet sezon finali ne zaman 2021? İşte cevaplar...

EMANET SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR? EMANET SEZAON FİNALİ NE ZAMAN 2021?

Hafta içi her gün saat 19.00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşan Emanet dizisinin sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilgiyle izlenen Emanet dizisi 18 Haziran Cuma günü sezona ara veriyor. Çoğu dizinin final yaptığı bu süreçte Emanet'in sezon finali yapması dizi severleri mutlu etti.

EMANET KONUSU

Seher, annesiz ve babasız kalan yeğeni Yusuf’u emanet olarak görmektedir. Onu korumak ister ve bu konu da her şeyi göze alacaktır.

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir