Emrecan Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emrecan Terzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emrecan Terzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emrecan Terzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emrecan Terzi 5 Ocak 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serkan Emrecan Terzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emrecan Terzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini o2football yapmaktadır. Emrecan Terzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karacabey Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karacabey Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emrecan Terzi'nin Karacabey Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emrecan Terzi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/emreterzii3

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http://www.instagram.com/emreteerzi

Emrecan Terzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emrecan Terzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emrecan Terzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emrecan Terzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2023 yılında Karacabey Bld

30 Haziran 2023 yılında Beşiktaş U19

Emrecan Terzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emrecan Terzi şuan Karacabey Belediye Spor takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Emrecan Terzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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