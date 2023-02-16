Gurkan Baskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Baskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurkan Baskan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gurkan Baskan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gurkan Baskan 1 Nisan 2002 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Gürkan Başkan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gurkan Baskan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Gurkan Baskan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karacabey Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karacabey Belediye Spor takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gurkan Baskan'nin Karacabey Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gurkan Baskan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gurkan Baskan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gurkan Baskan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gurkan Baskan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U19

22 Ocak 2021 yılında Muğlaspor

30 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe U19

30 Ağu 2021 yılında Famalicão U23

6 Şubat 2023 yılında Karacabey Bld

Gurkan Baskan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gurkan Baskan şuan Karacabey Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gurkan Baskan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bursa Ufuk Spor (2013-2014), Fenerbahce SK (2014-2021)

Türkiye U18 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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