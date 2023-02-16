Hakan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Demir 8 Mayıs 1998 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Demir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakan Demir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karacabey Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karacabey Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hakan Demir'nin Karacabey Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakan Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakan Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kasımpaşa

16 Ocak 2019 yılında Sultanbeyli Bld

30 Haziran 2019 yılında Kasımpaşa

1 Temmuz 2019 yılında Kasımpaşa U19

15 Eylül 2020 yılında 24 Erzincanspor

1 Temmuz 2021 yılında 1461 Trabzon

12 Ocak 2022 yılında Tarsus İY

16 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2023 yılında Karacabey Bld

Hakan Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Demir şuan Karacabey Belediye Spor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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