Dünyada ve ülkemizde sayıları her geçen gün artan kripto para yatırımcılarına yenileri ekleniyor. Bu kapsamda açılan birçok kripto para borsasında milyonlarca yatırımcı bulunurken bu durum denetimi zorlaştırıyor. Özellikle Thodex skandalı sonrası kripto para piyasasına giriş yapmak isteyenler en güvenilir internet sitesi aracılığıyla piyasaya girmek için araştırmalarda bulunuyor. Peki En güvenilir Bitcoin alma ve satma siteleri hangileri 2022? Bitcoin hangi siteden alınır? İşte detaylar...

EN GÜVENİLİR BİTCOİN ALMA VE SATMA SİTELERİ HANGİLERİ 2022?

Bitcoin alım satım için birden fazla internet sitesi bulunmaktadır. Bu konuda ilk akıllara gelen dünyada milyonlarca kullanıcının olduğu Binance'dır. Bunun dışında güvenli olduğunu ifade edebileceğimiz Bitcoin alım ve satım işlemleri bulunmaktadır. Sektörde en güvenli olarak ise Binance gösterilmektedir.

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BİTCOİN HANGİ SİTEDEN ALINIR?

Bitcoin alınabilecek internet siteleri şunlardır:

- Binance

- Paribu

- MEXC

- BTC Türk

- Gate.io

-Coinbase Exchange

- Bitfinex

- Huobi Global

- Crypto.com Exchange

- Binance TR

- Bitlo

- Icrypex

- Bitexen

Not: Sıralama gelişigüzel yapılmıştır. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.