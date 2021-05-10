Ramazan Bayramında eşe, dosta, akrabaya ve sevdiklerine mesaj atmak isteyenler için internet mecrasında bu knouyla ilgili aratmalarını sürdürüyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri En güzel Ramazan Bayramı mesajı 2021 | Ramazan Bayramı mesajları kısa, güzel, komik, anlamlı başlığı altında haberimizde derledik.

RAMAZAN NEDİR?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ismi bayramın Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? ('kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMINDA NE YAPILIR?

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur.

Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar.

Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır.

Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler.

Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.

EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJI 2021 | RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI KISA, GÜZEL, KOMİK, ANLAMLI

Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu bayramın mübarek olsun. Ramazan Bayramın Kutlu Olsun.

Bayramlar berekettir umuttur özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun sevdiklerin hep seninle olsun bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları barıştıkları kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların inançların örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler tasa iken sevinç olur hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramınız huzurlu olsun.

Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Bu Ramazan Bayramında Allah hepinize mutluluk versin.

Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramın mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine bin mutluluk dolsun gönlüne bütün hayallerin gerçek olsun duaların kabul olsun bu bayramda. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bir bayram gülüşü savur göklere eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Bir cennet temennisi bir huzur beklentisi bir gözyaşı serpintisi ve bağışlanmış olabilmenin dileğiyle bayramınız mübarek olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine, bin bir duan kabul ve Ramazan Bayramın Kutlu Olsun.

Bir kucak sevgi kapatır mesafeleri, bir sıcak mesaj birleştirir gönülleri. Hayırlı bayramlar.

Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize İslam âlemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun bütün Müslümanlara hayırlı olsun Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bizim hayatımızda nehirler vardır, köpüklerinde umutlarımızı yüzdürdüğümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vardır, görünmeyince ölesiye özlediğimiz Ramazan Bayramın Kutlu Olsun.

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bu en mutlu günümüzde güzel ve özel insanlara hani vazgeçemediklerimize saygılarımızı sevgilerimizi dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Ramazan Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katlı sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı yuvanız bereketli olsun.

Bugün sevinç günü kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.

Çılgınca esen rüzgâr kavurucu güneşli terleten günler yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar Ramazan Bayramınız mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Damağınızı ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

Dostluğu sevgiyi ve geleceği. Hüznümüzü acımızı yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik eder mutluluklar dilerim.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek ramazan bayramınızı kutlarım.

Dualarım sizinle bir daha ki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Ramazan Bayramınız hayırlı olsun.

Dünya’da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

En delice esen seher yeli en güneşli günler en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu her şey gönlünüzce olsun.

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun.

En güzel Ramazan Bayramları sizlerin olsun. Allah’a emanet olun.

En kötü gününüz bu Ramazan Bayramı’ndaki gibi güzel olsun. Bayramınız kutlu olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Gönlünüzden geçen her güzel şeyler bu bayramda gerçek olur inşallah.

Güneşin güzel yüzü yüreğine dokunsun kâbuslar senden uzak melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Ramazan bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hakka adanmışlığı son nefesinde bile ikrar eden canlar. Bayramınız mübarek olsun.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için, Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum.

Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Her şeye kadir Yüce Allah, bizi sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı bayramlar.

Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar.

İslam’ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun. Hayırlı bayramlar.

İslami bayramlarda ise az önce söylediğimiz gibi insan Allah’a olan kulluğunu hatırlar. O’nu gönlünde yakınında hisseder ve dünyaya ne için geldiğini bir kez daha hatırlamış olur.

Kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için insanlar vardır yalnız kalmamak için bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Kalplerde sevgi olsun gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Karnın şekerle dolsun yanakların öpülmekten solsun cüzdanını bücürler soysun bayramın kutlu olsun.

Küskünlerin barıştığı sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir bayram dileğiyle. Hayırlı bayramlar.

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu, bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyorum.

Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu bereketli bayramlar nasip etsin.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah’ı hatırlatandır. Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Oruç ve ibadetleriniz makbul; Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Özlediysen git bul, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet, seviyorsan söyle. Çünkü bugün bayram. Hayırlı Bayramlar.

Rabbim dünyası Ramazan ahiri bayram olanlardan eyle. İyi bayramlar.

Rahmet ayı Ramazan’ın sonuna gelmenin hüznünü taşıyan Müslümanlar, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan ayı kalbinde teselli, duaların kabul, Ramazan ayın mübarek olsun.

Ramazan Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katlı sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı yuvanız bereketli olsun.

Ramazan Bayramınız mübarek olsun size ve ailenize tüm sevdiklerinize sağlık huzur mutluluk getirmesini dilerim.

Ramazan Bayramınız mübarek olsun tüm dertleriniz deva bulsun. Bir avuç dua bir kucak sevgi sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri bir sıcak gülümseme bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun.

Ramazan Bayramınızı kutlar tuttuğunuz oruçların kabul olmasını dilerim.

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Ramazan’a ulaştıran Rabbim bayramını da gösterdi çok şükür. Bayramınız kutlu olsun.

Sana gelen her iyilik Allah’tandır bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar. Ramazan Bayramın Kutlu Olsun.

Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz güzel bir bayram dilerim. Her gününüz bayram tadında geçsin. Mutlu bayramlar.

Sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın Nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazan Bayramın Kutlu Olsun.

Sevginin birleştiği, belki durgun, belki yorgun yine de mutlu yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İyi bayramlar.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Tüm İslam âlemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hâkim olmasına vesile olması dileğiyle ramazan bayramınız mübarek Olsun.

Varlığı ebedi olan merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.

Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı bayramlar.

Yüreğine damla damla umut günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun yüzün ve gülün hiç solmasın Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu her şey gönlünüzce olsun.

Zamana ve mekâna sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun.