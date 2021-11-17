Endaze ne demek, TDK'ya göre Endaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Endaze ne demek? Endaze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi endaze kelimesi. Peki endaze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre endaze nedir, endaze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENDAZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Endaze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Endaze kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre endaze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- 65 santimetrelik uzunluk ölçüsü

- Ölçü



ENDAZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda.

- Mehmetçiğin makamını şan ve şerefle ölçebilecek, ne bir tartı ne bir endaze ne bir kıyas, ne bir mikyas vardır.



ENDAZE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- endazeyi kaçırmak

- endazeyi şaşırmak

