  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!

Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!

Etiler’de kullandığı lüks otomobille kaza yapan Enes Batur'un kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Önce refüjde bulunan ağaca, sonra da park halindeki araçlara çarptığı kazada Enes Batur, hafif sıyrıklarla kurtulurken polis ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin Volkan ve Derin yüzleşmesi!Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin Volkan ve Derin yüzleşmesi!

Youtuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladıYoutuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladı

10 dil bilip sokakta yaşayan adamın dramı yürekleri sızlattı!10 dil bilip sokakta yaşayan adamın dramı yürekleri sızlattı!

Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi'den uzaklaşıyor!Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi'den uzaklaşıyor!

 

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:00
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!
Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!
Youtuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladı
Youtuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladı
Ebru Polat iç çamaşırlarıyla duş aldığı video sosyal medyayı salladı!
Ebru Polat iç çamaşırlarıyla duş aldığı video sosyal medyayı salladı!
Gökhan Ergün tehdit mesajları aldığı Selin Ciğerci'yi sözleriyle yerden yere vurdu!
Gökhan Ergün tehdit mesajları aldığı Selin Ciğerci'yi sözleriyle yerden yere vurdu!
Nusret altın tozlu kahvesiyle sosyal medyada çok konuşuldu!
Nusret altın tozlu kahvesiyle sosyal medyada çok konuşuldu!
Öykü Serter'den bomba açıklama: ''Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim''
Öykü Serter'den bomba açıklama: ''Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim''
Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi izleyenleri mest etti!
Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi izleyenleri mest etti!
Heidi Klum'un sevgilisi ile duş aldığı video sosyal medyada ilgi gördü!
Heidi Klum'un sevgilisi ile duş aldığı video sosyal medyada ilgi gördü!
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci ve Danla Bilic'e olay yaratan sözler!
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci ve Danla Bilic'e olay yaratan sözler!
Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!
Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!