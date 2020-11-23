Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!
Etiler’de kullandığı lüks otomobille kaza yapan Enes Batur'un kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Önce refüjde bulunan ağaca, sonra da park halindeki araçlara çarptığı kazada Enes Batur, hafif sıyrıklarla kurtulurken polis ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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23 Kasım 2020 Pazartesi 16:00
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