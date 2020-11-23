Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi'den uzaklaşıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mehdi'nin Zeynep'e kıskandığından dolayı kötü davranması, Zeynep'in Mehdi'den daha çok uzaklaşmasına sebep oluyor. Zeynep'i Barış ile gören Mehdi'nin ise ne yapacağı merak ediliyor.