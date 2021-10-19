Best Model yarışmacılarının iddiaları üzerine yarışmada birincinin önceden belli olduğu ve yarışanlara ahlaksız teklifte bulunulduğu söylendi. Bunun üzerine Erkan Özerman'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Erkan Özerman kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri olan Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamlayan Erkan Özerman, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği ile magazin yazarlığı yaptı. Erkan Özerman bir dönem de Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerini üstlendi.

1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali'ni başkanlığını üstelenen Erkan Özerman aynı zamanda, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanlığını yapıyor.

Best Model'de dereceye gireceklerin önceden belli olduğunu iddia eden Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yılmaz, erkek yarışmacılara da ahlaksız teklif yapıldığını belirterek, "Dereceye gireceği belli olanlar organizatör Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.

Erkan Özerman ise bu iddialar karşısında sinirlenerek sunuculara, "Rezalet çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Ben star mıyım? Benim adım girince neden konu yükseliyor? Konuşmada 'Erkan Özerman seni çağırıyor' diyor benim olayla bir ilgim yok. Kendi menajeriyle olan konuşması bana kadar geliyor." açıklamasında bulundu.

Erkan Özerman Best Model'de 'ahlaksız teklif' iddialarına canlı yayında yanıt verdi!

Birinci önceden belli miydi? Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan olay yaratacak iddia! "Ahlaksız teklifi reddettiğim için bana derece vermediler"