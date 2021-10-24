Eş Merkezlilik ne demek, TDK'ya göre Eş Merkezlilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eş merkezlilik ne demek? Eş merkezlilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eş merkezlilik kelimesi. Peki eş merkezlilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eş merkezlilik nedir, eş merkezlilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EŞ MERKEZLİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eş merkezlilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eş merkezlilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş merkezli olma durumu

