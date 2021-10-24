Fenerbahçe 1 - 2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCUABD Başkanı Joe Biden'la görüşecekti! İstanbul Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldıEş Merkezlilik ne demek, TDK'ya göre Eş Merkezlilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Ermenistan'da 4.1 şiddetinde deprem24 Ekim 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Yargı 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 6. bölüm canlı izleGüvez ne demek, TDK'ya göre Güvez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!Barcelona 1 - 2 Real Madrid | MAÇ SONUCUFOX TV Yalancılar ve Mumları 4. bölüm canlı izle | Yalancılar ve Mumları 4. bölüm full, tek parça izle
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Eş Merkezlilik ne demek, TDK'ya göre Eş Merkezlilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Eş Merkezlilik ne demek, TDK'ya göre Eş Merkezlilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Eş Merkezlilik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Eş Merkezlilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eş Merkezlilik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Eş Merkezlilik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Eş Merkezlilik ne demek, TDK'ya göre Eş Merkezlilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eş merkezlilik ne demek? Eş merkezlilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eş merkezlilik kelimesi. Peki eş merkezlilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eş merkezlilik nedir, eş merkezlilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EŞ MERKEZLİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eş merkezlilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eş merkezlilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş merkezli olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT