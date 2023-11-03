Esenyurt’ta 2 gence döner bıçağı ile saldıran bir grup, dehşet saçtı!

Esenyurt’ta henüz bilinmeyen bir nedenle 2 gence döner bıçağı ile saldıran bir grup, dehşet saçtı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GENÇLERİN DÖNER BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz ellerinde döner bıçağı olan bir grup genç, sokaktaki bir marketin önünde gördükleri iki kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı.

Marketin önü bir anda karışırken şahıslarla kavga eden gençlerden biri ise yumruklarla karşılık verdi. O sırada diğerleri döner bıçaklarını gence doğru savururken yaşanan kavga gençlerin markete girmesi ve döner bıçaklı grubun dağılması ile son buldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken hafif yaralanan gençler, karakola giderek şikayette bulundu. Yaşanan o kavga anı ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



Olay anında saldırıya uğrayan gençlerden biri “Ağabeyleri başlarında duruyor. 20-30 kişi milletin üzerine saldırıyorlar. Millete zarar veriyorlar. Biz de bu durumdan artık şikayetçi olmaya başladık. Çocukları gördükleri yerde saldırıyorlar. Hepsinde döner bıçağı vesaire var. Tanımalarına gerek yok. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Gençler birden bire saldırdılar. Zaten kamera kayıtları da var. Kavgadan sonra herkes evine dağıldı. Yaralananlar karakola gidip şikayette bulundu. Bazılarını da tanıyorum. Yaptıkları yanlış” dedi.

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