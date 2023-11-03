Mersin polisinden uyuşturucu kaçakcılığına darbe! Arama yapılan aracından tamponundan yüklü miktarda esrar çıktı!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, oğu illerinden gelen bir araçta yapılan aramada, tampon bölümüne zulalanmış halde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi.

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Mersin polisinden uyuşturucu kaçakcılığına darbe! Arama yapılan aracından tamponundan yüklü miktarda esrar çıktı!

Mersin'de doğu illerinden gelen bir araçta yapılan aramada, tampon bölümüne zulalanmış halde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, doğu illerinden öncü ve artçı olmak üzere 2 araç halinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Mersin polisinden uyuşturucu kaçakcılığına darbe! Arama yapılan aracından tamponundan yüklü miktarda esrar çıktı!

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şehir girişinde önlem alan ekipler, öncü aracı Mersin Serbest Bölge Otoban gişelerinde durdurarak içerisinde bulunan N.K., O.Y. ve S.l. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Mersin polisinden uyuşturucu kaçakcılığına darbe! Arama yapılan aracından tamponundan yüklü miktarda esrar çıktı!

Artçı araç ise Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali otoban çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramalarda tampon bölgesine zulalanmış halde 16 paket halinde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirilirken, bu araçta bulunduğu tespit edilen M.Y. ve A.D. adlı kişiler de gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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