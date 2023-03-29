Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı! Ezhel dizisinden eşine gönderme yaptı!

Kocaeli Kartepe'de bir adam eşinden af dilemek için farklı bir yol denedi. Yol boyunca refüjlere pankart asarak hata yaptığını ve özür dilediğini yazdı. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı! Ezhel dizisinden eşine gönderme yaptı!

Kocaeli’nin Kartepe kim olduğu öğrenilemeyen bir vatandaş, eşine kendisini affettirmek için Maşukiye yolunu pankartlarla donattı. Pankartlardan birinde yeşil ve kırmızı renklerde kalpler yer alırken hemen hemen hepsinde affedilme isteği yer aldı. Yol kenarında uzanan pankartların üzerinde “Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum”, “Özür dilerim beni affet sevgilim”, “Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa’nın da mı hiç hatrı yok” gibi yazılar olduğu görüldü.

Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı!

EZHEL DİZİSİNDEN GÖNDERME

Pankartlardan birinde bir dönem Türk televizyonlarının fenomen dizisi Ezel’in 35. bölüm 1 saat 24 dakika 44. saniyesine gönderme yapılması da dikkati çekti. Alışılmışın dışındaki manzara, sabah saat 07.30 sıralarında arabasıyla caddeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre sonra caddedeki tüm pankartların kaldırıldığı öğrenildi.

Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı!

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