1.5 Yaşındaki bebeğini önce boğdu sonra evi ateşe verdi!

1 buçuk yaşındaki kızı Zeynep bebeği boğarak öldürdü. Kocasının da içeride bulunduğu evi ateşe verdi. Alevler içindeki evde kalan bebek ise can verdi.

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1.5 Yaşındaki bebeğini önce boğdu sonra evi ateşe verdi!

Korkunç olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anne 1 buçuk yaşındaki kızı Zeynep'i boğarak öldürdü. Ardındansa 3 katlı bir apartmanın en üst katında bulundukları daireyi ateşe verdi. 1,5 yaşındaki bebek Zeynep Aydın’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartıldı.

1.5 Yaşındaki bebeğini önce boğdu sonra evi ateşe verdi!

BEBEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ EVİ ATEŞE VERDİ

Minik bebeği boğarak öldürdükten sonra kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği 53 yaşındaki kocası Mehmet Aydın’ın içerisinde bulunduğu ev küle dönerken. 40 yaşındaki anne Hilal Aydın gözaltına alındı.

ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan anne Hilal Aydın, eşinin kendisini fuhşa zorladığını, daha fazla dayamadığı için kızını boğarak öldürüp sonrasında ise evi ateşe verdiğini itiraf etti. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan anne, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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