Babasını otelin küvetinde ölü buldu! Samsun'da akıl almaz olay!

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir otelde korkunç bir olay yaşandı. Edinen bilgiye göre, Sinop'ta ticari taksiyle oğlu ve oğlunun arkadaşıyla birlikte gezmek için Samsun'a gelen 42 yaşındaki Barış K. otelin küvetinin içerisinde oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu.

BABASININ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Barış K., 16 yaşındaki oğlu Y.Ç.K. ve oğlunun arkadaşı 19 yaşındaki H.İ.B. tarafından küvetin içinden çıkartıldı. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Otele polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI ÖĞRENİLECEK

Barış K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın içki ile birlikte uyuşturucu özelliği bulunan hap içtiği öğrenildi. Olay yerine giden Halk sağlığı uzmanı doktor, Barış K.'nin ölümünü şüpheli buldu. Şahsın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.