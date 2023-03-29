Hatay İskenderun'da deniz taştı! Ortalık birbirine girdi!

Türkiye genelinde hava sıcaklığını aniden düşmesi sonrası yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oldu. Deprem bölgesi Hatay'da sağanak yağışlara teslim olurken fırtına nedeniyle deniz taştı ve sokak arlarına kadar su baskını yaşandı.

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Hatay İskenderun'da deniz taştı! Ortalık birbirine girdi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez de fırtına vurdu. Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Sokak arlarına kadar ilerleyen suları ekipler boşaltma işlemine başladı.

Hatay İskenderun'da deniz taştı! Ortalık birbirine girdi!

HATAY'DA YİNE SU BASKINI YAŞANDI

Daha öncede iki kez denizin taştığı Hatay İskenderun sahil şeridinde fırtına ve şiddetli yağışlar sebebiyle tekrar taşma yaşandı. Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil kıyısındaki bir başka kafe de fırtınanın şiddetlenmesi ile dalgaların hedefi oldu, çalışanlar da zor anlar yaşadı. İskenderun körfezinde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Denizin tekrar taştığını belirten vatandaşlar, fırtına ile bulvar ve iş yerlerini su bastığını kaydetti.

Hatay İskenderun'da deniz taştı! Ortalık birbirine girdi!

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