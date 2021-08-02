Eski eşler aynı dizide! Son Yaz'a Birce Akalay'dan sonra Sarp Levendoğlu da dahil oldu!

O3 Medya imzalı Funda Eryiğit, Erdem Şanlı, Emre Karayel ve Şebnem Dönmez'in ayrıldığı Son Yaz dizisine Sare karakteriyle Birce Akalay katılmıştı. Son olarak projeye bir bomba isim daha dahil oldu.

YILLAR SONRA AYNI DİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzunca bir süre Eskişehir'de çekilen Savaşçı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu'nun Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosuna katıldığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun dizinin mafya kanadında etkili bir karaktere hayat vereceği söyleniyor.

Öte yandan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 2014 ile 2017 yılları arasında evli kalmıştı. Zaman içinde dost kalmaya karar veren eski karı koca Küçük Ağa ve Deliormanlı filminin ardından uzun bir aradan sonra bir kez daha aynı projede buluşacak.