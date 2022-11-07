Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!

Şarkıcı Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın, Öykü'nün evinin önüne giderek Çağatay'ı uzaklaştırmak istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışmada "Sizi Cihangir’de barındırmam, sizi öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulundu.