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Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski kız arkadaşını darp etmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında mahkemenin Çağatay Akman için istediği ceza belli oldu.
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