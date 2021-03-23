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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Atv 'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 187. yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Hızır Çakırbeyli ile eşi Ceylan arasında gerilim iyice artıyor. Ceylan'ın ağzından çıkan Meryem cevabı'na Hızır'ın tepkisi ne olacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas'ın uyarılarını duymazdan gelen Ceylan aklındaki planını uygulamaya başlar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187. BÖLÜM | SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Oğlu Uğur'u kaybetmesinin ardından Demir, abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye kararlıdır. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır.

Oğlu Yaman'ın uyarısına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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