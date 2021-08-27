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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman?

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman?

Eylül ayının yaklaşmasıyla dizi severler tarafından merak edilen konulardan biri de ATV ekranlarında salı günleri izleyici karşısına geçen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezona ne zaman başlayacağı oldu. Biz de bunun üzerine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? EDHO 7. SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak, ATV dizilerinin genel olarak eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması dolayısıyla, dizinin yeni sezonunun eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman?

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? 

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman?

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