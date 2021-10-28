Esperanto ne demek, TDK'ya göre Esperanto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Esperanto ne demek? Esperanto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Esperanto kelimesi. Peki Esperanto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Esperanto nedir, Esperanto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESPERANTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Esperanto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Esperanto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre Esperanto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Polonyalı doktor L. Zamenhof tarafından bütün milletlerce kullanılmak için 1887'de hazırlanmış, dil bilgisi on altı kurala dayanan bir yapma dil

