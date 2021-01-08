Esra Erol'dan çocuk gelişimcileriyle ilgili skandal açıklama: ''Sen o evde bakıcısın''

Sunucu Esra Erol'un geçtiğimiz gün programında yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı. Erol'un bir çocuk gelişimi mezunu bir kadına "Çocuk gelişimi mezunu, böyle kolay ikna edilip, kandırılan bir çocuk olduğun için... O evde bakıcısın" demesi sosyal medyadan tepki yağdı. O anlar kameraya anbean böyle yansıdı.