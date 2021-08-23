Evlenecekleri konuşulan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden bir hamle daha!

Uzun süredir birlikte oldukları bilinen 40 yaşındaki oyuncu Vildan Atasever ve 43 yaşındaki müzisyen Mehmet Erdem'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Sürekli ayrılıp barışan çiftin bu kararı hayranlarını şaşırtırken 9 Eylül'de evlenecekleri konuşulan çift geçtiğimiz gün Ulus Liv Hospital’da objektife yansıdı. Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti.

YÜZÜK TAKTILAR

Siyahlara bürünen çift, görüntülendiklerini fark ettikleri an bulundukları yerden uzaklaştı. Muhabirler tarafından yöneltilen sorulara “Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz” diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.

Vildan Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem’in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz ay da Bodrum'da bir otelin locasında görüntülenmiş ve keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa’da doğdu. Orta öğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

Mehmet Erdem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mehmet Erdem şarkılar nelerdir?

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Kadın İsterse adlı diziyle üne kavuşan Altın Portakal Ödülü sahibi genç oyuncu.

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981'de Bursa'da Erzurumlu 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak doğdu. Babası narkotikte komiser, annesi ise ev hanımı olan Vildan Atasever'in 4 kardeşi daha bulunmaktadır. Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamladı ortaöğretimine başladıktan bir süre sonra buradan ayrılıp Cihangir Koleji'ne geçti. Ünlü bir oyuncu olma isteği de bu yıllara dayanıyordu. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.

Vildan Atasever Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Bir ayrılıp bir barışan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor! Çiftin nikah tarihi belli oldu!