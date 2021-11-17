Evlenecek çiftler evlenmeden önce pek çok resmi evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Bu evraklar içerisinde evlenme ehliyet belgesi de bulunmaktadır. Pek çok kişi bu belgeyi bilmese de evlenmeden önce mutlaka alınması gereken belgeler arasında yer almaktadır. Peki, Evlenme ehliyet belgesi nedir? Nereden alınır? Evlenme ehliyet belgesi için gerekli belgeler neler? Evlilik için şart mı? İşte konu hakkında tüm detaylar...

EVLENME EHLİYET BELGESİ NEDİR ?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, Evlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “Evlenme ehliyet belgesi: Kişinin evlenme anındaki milli hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belgeyi” alınması gerektiğine ilişkin bent eklendi.



Yapılan değişikliğe göre evlenmek isteyen kişiler, aksi ispat edilene kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi hazırlamak zorundalar. Ayrıca “evlenme” bendinin de tanımı değiştirilerek, “Bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi” olarak güncellendi.

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, ‘evlenme izin belgesi’nin ve diğer belgelerin kontrolü de şu şekilde düzenlendi: “Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatır ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir.”

EVLENME EHLİYETİ BELGESİ NASIL NEREDEN ALINIR ?

Evlenme ehliyet belgesi almak için evlenilecek kişilerin nüfus cüzdanları ile nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlenme ehliyet belgesini buradan teslim alarak evlenme işlemlerine devam edebilirler.

Yabancı uyruklular için evlenme ehliyet belgesi konsolosluktan alınır mı diye çok merak ediliyor. Bu kişiler kendi ülkelerinden ya da o devletin yerel temsilciliklerinden evlenme ehliyet belgesi alabiliyor.

Türkiye’de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri için evlenme ehliyet belgesi de il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalarındaki kayıtlara göre, yine bu müdürlükler tarafından veriliyor.

Evlenme ehliyet belgesi için online olarak e-devlet sisteminden başvurulabiliyor. Ancak belgeyi alabilmek için kurumlara bizzat başvurmak gerekiyor.

EVLENME EHLİYET BELGESİ EVLİLİK İÇİN ŞART MI?

Yapılan değişikliğe göre evlenmek isteyen kişiler, aksi ispat edilene kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi hazırlamak zorundalar.

EVLENME EHLİYET BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Evlenme ehliyet belgesi ne kadar diye merak edenler için söyleyelim: Türkiye’deki nüfus müdürlüklerinden evlenme ehliyet belgesi almak ücretsiz. Ancak yurt dışındaki resmi makamlardan ve temsilciliklerinden alınacak belge için ödenmesi gereken ücret kuruma göre değişiklik gösterebiliyor.

Evlenme ehliyet belgesi örneği:

Evlenme ehliyet belgesinde bulunan ve doldurulması gereken bilgiler şu şekildedir:

Kadın ve erkeğin fotoğrafı, Her ikisinin T.C. kimlik numaraları, Nüfus cüzdanı seri numarası, İsim ve soyisim, Anne ve baba adı, Doğum yeri ve doğum tarihi, Medeni durum, Din, Uyruk, Başka bir devlet vatandaşlığına sahip olunup olunmadığı, Nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, köy, mahalle, cilt no, cüzdanın verildiği nüfus idaresi, veriliş tarihi ve kayıt numarası, Yasal temsilcilerin izni, Evlenme izninin verildiğine dair ibare.