Evli çiftleri şoka sokan karar! O neden boşanma sebebi sayıldı: “Dokunmak da yasak”

Bir vatandaş eşinin 2016 yılından bu yana kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını ve odaya kilitlediğini belirterek, boşanma davası açtı. Koca hakkında ayrıca 'eşe karşı şiddet' iddiasıyla Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. 'Eşi kasten yaralama' suçundan yargılanan koca, delil yetersizliğinden beraat etti.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi'nin karar özetinde erkeğin, kadını aralıklarla ayaklarını, kollarını ve bacaklarını sıkarak darp ettiği ve eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle boşanmanın kabulüne karar verildiği yer aldı. 2'nci Hukuk Dairesi, evlilikten ortak çocuğun velayetinin de anneye verilmesine hükmetti.

ÇİMDİKLEME BOŞANMA NEDENİ SAYILDI

Müvekkilinin eşi tarafından defalarca çimdikleme eylemine maruz kaldığını belirten Avukat Mehmet Sait Gürdağ: “Yerel mahkeme, mevcut delilleri yetersiz bularak davamızın reddine karar verdi. İstinaf Mahkemesi ise çimdikleme ve odaya kilitlemeyi şiddet kabul edip kararı bozarak, tarafların boşanmasına hükmetti. Basit gibi görülen eşi çimdikleme ve odaya kilitleme eylemi boşanma nedeni sayıldı" ifadelerini kullandı.

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