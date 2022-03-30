Son dakika: 30 Mart 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuAnne With an E'den uyarlanan 'Yeşil Vadinin Kızı' dizisi sosyal medyada tepki topladı! "Bizimle dalga geçiyorlar"Abdulkadir Selvi'den olay yazı: Erdoğan’ın elinden tutarak başbakan yaptığı Davutoğlu, bakan yaptığı Ali Babacan, Erdoğan’ı devirmek için işbirliği yapabiliyorEvli çiftleri şoka sokan karar! O neden boşanma sebebi sayıldı: “Dokunmak da yasak”30 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 30 Mart 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıMesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması! Bu sözler çok konuşulacak!13 yaşındaki kız hemcinsleri tarafından darp edildi!30 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 30.03.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıCübbeli Ahmet Hoca hayatının en zor gününü anlatırken yutkunamadı! "Cezaevinde bana..."Gelinim Mutfakta 30 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Evli çiftleri şoka sokan karar! O neden boşanma sebebi sayıldı: “Dokunmak da yasak”

Evli çiftleri şoka sokan karar! O neden boşanma sebebi sayıldı: “Dokunmak da yasak”

Mahkeme, evli çiftleri şoka sokan bir karar verdi. Alınan karara göre, eşe uygulanan ve çimdikleme olarak bilinen eylem, üst mahkemece boşanma nedeni sayıldı.

Evli çiftleri şoka sokan karar! O neden boşanma sebebi sayıldı: “Dokunmak da yasak”

Bir vatandaş eşinin 2016 yılından bu yana kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını ve odaya kilitlediğini belirterek, boşanma davası açtı. Koca hakkında ayrıca 'eşe karşı şiddet' iddiasıyla Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. 'Eşi kasten yaralama' suçundan yargılanan koca, delil yetersizliğinden beraat etti.

Evli çiftleri şoka sokacak karar! O neden boşanma sebebi sayıldı: Dokunmak da yasak

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi'nin karar özetinde erkeğin, kadını aralıklarla ayaklarını, kollarını ve bacaklarını sıkarak darp ettiği ve eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle boşanmanın kabulüne karar verildiği yer aldı. 2'nci Hukuk Dairesi, evlilikten ortak çocuğun velayetinin de anneye verilmesine hükmetti.

Evli çiftleri şoka sokacak karar! O neden boşanma sebebi sayıldı: Dokunmak da yasak

ÇİMDİKLEME BOŞANMA NEDENİ SAYILDI

Müvekkilinin eşi tarafından defalarca çimdikleme eylemine maruz kaldığını belirten Avukat Mehmet Sait Gürdağ: “Yerel mahkeme, mevcut delilleri yetersiz bularak davamızın reddine karar verdi. İstinaf Mahkemesi ise çimdikleme ve odaya kilitlemeyi şiddet kabul edip kararı bozarak, tarafların boşanmasına hükmetti. Basit gibi görülen eşi çimdikleme ve odaya kilitleme eylemi boşanma nedeni sayıldı" ifadelerini kullandı.  

{TITLE_STRIP}Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!

{TITLE_STRIP}Hamdi Alkan’dan boşanma sonrası çarpıcı açıklama: “Yaşandı ve bitti”

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT