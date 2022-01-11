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Evlilik Hakkında Her Şey bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey' yeni bölümüyle ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Biz de haberimizde Evlilik Hakkında Her Şey bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik...

Evlilik Hakkında Her Şey bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey'in başrolünde ise ünlü oyuncu Gökçe Bahadır rol alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu hafta yeni bölümü olup olmayacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Evlilik Hakkında Her Şey bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Evlilik Hakkında Her Şey bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BUGÜN VAR MI, YOK MU 11 OCAK 2022 SALI? EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEDEN YOK?

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı Evlilik Hakkında Her Şey, yayın akışında yer aldı. Ancak yayın akışında yeni bölüm detayı bulunmuyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü 18 Ocak 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Evlilik Hakkında Her Şey bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX TV YAYIN AKIŞI 

10.45 Ekonomi Arası
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.45 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey
23.00 Umudumuz Şaban

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM ÖZET

Sergen sahte hastalığını kullanarak Azra’yla aralarındaki buzların erimesini sağlamak için adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. Herkesi kandırmayı başarsa da günün sonunda gerçeği bilen bir kişi vardır. Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır’a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina’yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalışır. Yalın bir yandan Zafer ve Nursen’i ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışmakta, diğer yandan da düğün öncesi talihsizlikler yaşayan Güneş’i rahatlatmaya çalışmaktadır. Nihayet düğün günü gelip çatar. Çolpan Nazan’ın düğüne gelmesini istemese de kızlarının kardeşleriyle tanışmalarına engel olmamak için buna razı olur. Bu durum Faruk’un üzerindeki baskıyı artırır. Düğünde sadece Güneş’in değil, bütün Cevher kadınlarının hayatında dönüm noktası yaratacak olaylar yaşanacaktır…

Evlilik Hakkında Her Şey bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Emine Özfalcı
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