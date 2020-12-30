Exxen Fight Club'ın ilk fragmanı yayınlandı!
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlayacağı programlardan birisi olan Fight Club'ın fragmanı yayınlandı. 11 dövüşçü 1 evde yaşayacağı program, boks karşılaşmalarıyla nefesleri kesecek.
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30 Aralık 2020 Çarşamba 08:56
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