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  3. Exxen Fight Club'ın ilk fragmanı yayınlandı!

Exxen Fight Club'ın ilk fragmanı yayınlandı!

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlayacağı programlardan birisi olan Fight Club'ın fragmanı yayınlandı. 11 dövüşçü 1 evde yaşayacağı program, boks karşılaşmalarıyla nefesleri kesecek.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 08:56
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