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30 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmeye göre Kıyı Ege, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda sağanak yağış görülürken diğer illerde de parçalı bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 08:42
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