  1. WEB TV
  2. SİYASET
  3. Ali Babacan, 28 Şubat sürecinde kız kardeşinin yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

Ali Babacan, 28 Şubat sürecinde kız kardeşinin yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

DEVA Partisi'nin 1. Olağan Kongresi'nde kürsüden konuşma gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat sürecinde ODTÜ'de okuyan kız kardeşinin başörtüsü taktığı için üç defa uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Salonda alkış sesleri yükselirken o anlar kameraya anbean kaydedildi.

Genelgeyi umursamadı! Restoranında müşterisine yemek yedirdiGenelgeyi umursamadı! Restoranında müşterisine yemek yedirdi

Zümrüdüanka 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt, Deniz ve Serhat'ı yatakta basıyor!Zümrüdüanka 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt, Deniz ve Serhat'ı yatakta basıyor!

10 yaşındaki çocuğu kurttan kurtaran köpek, Rusya'da kahraman oldu!10 yaşındaki çocuğu kurttan kurtaran köpek, Rusya'da kahraman oldu!

Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek görenleri hayrete düşürdü!Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek görenleri hayrete düşürdü!

 

29 Aralık 2020 Salı 13:07
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Hakan Bayrakçı'dan asgari ücret yorumu: ''Çık şu 3 binin üstüne''
Hakan Bayrakçı'dan asgari ücret yorumu: ''Çık şu 3 binin üstüne''
İmamoğlu Akit muhabirini yerin dibine soktu: ''Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem''
İmamoğlu Akit muhabirini yerin dibine soktu: ''Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem''
Kreş yalanı ile bir kez daha maskeleri düştü!
Kreş yalanı ile bir kez daha maskeleri düştü!
TBMM'de Salih Cora ile Ali Öztunç arasında 'kabak tatlısı' gerginliği yaşandı!
TBMM'de Salih Cora ile Ali Öztunç arasında 'kabak tatlısı' gerginliği yaşandı!
Teröristin yeğeninden şok eden açıklama: 'Öcalan soyadıyla gurur duyuyorum'
Teröristin yeğeninden şok eden açıklama: 'Öcalan soyadıyla gurur duyuyorum'
MSB'den Karabağ zaferi ile ilgili özel paylaşım!
MSB'den Karabağ zaferi ile ilgili özel paylaşım!
Barış Yarkadaş'tan Kaftancıoğlu'na sert çıkış: ''Yavşakça ilişkilere göz yumamam''
Barış Yarkadaş'tan Kaftancıoğlu'na sert çıkış: ''Yavşakça ilişkilere göz yumamam''
Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e sert sözler: ''Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin''
Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e sert sözler: ''Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin''
Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!
Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!
Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar
Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar