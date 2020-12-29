Ali Babacan, 28 Şubat sürecinde kız kardeşinin yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!
DEVA Partisi'nin 1. Olağan Kongresi'nde kürsüden konuşma gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat sürecinde ODTÜ'de okuyan kız kardeşinin başörtüsü taktığı için üç defa uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Salonda alkış sesleri yükselirken o anlar kameraya anbean kaydedildi.
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29 Aralık 2020 Salı 13:07
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