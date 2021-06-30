Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun'un çekimleri tüm hızıyla sürüyor! Yeni görüntüler sosyal medyayı salladı!

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de izleyici karşısına çıkacak. Diziyi heyecanlı bekleyiş sürerken oyuncuların çekimlerden paylaştıkları eğlenceli kareler de oldukça ilgi görüyor.

EXXEN PAYLAŞTI

Exxen sosyal medya hesaplarından"Kireçburnu çakalları geri döndü Başladık bakalım, olaylar olaylar " notuyla paylaştığı gönderi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Videoda oyuncular keyifli halleriyle dikkat çekti.

Ayrıca paylaşıma "Leyla ile Mecnun yakında" notunun da eklenmesi dizi severleri heyecanlandırdı.

Öte yandan dizinin oyuncu kadrosu oldukça merak edilirken yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla’nın Deniz Işın olduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncular setten fotoğraf paylaşmayı da unutmamışlardı...