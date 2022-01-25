Ezgin isminin anlamı nedir, Ezgin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ezgin isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ezgin ismi ne demek, Ezgin ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ezgin isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ezgin İsminin anlamı nedir? TDK Ezgin anlamı:

Ezgin ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır

1. sıfat, halk ağzında Paraca durumu bozuk olan (kimse).

2. sıfat, halk ağzında Çok cefa görmüş (kimse):

"Emir, hüküm altında yetişmiş bir sığıntı olduğunu çekingen, ezgin tavrıyla daima belli ederdi." - Refik Halit Karay

3. sıfat, halk ağzında Çürük, ezik (meyve).

4. sıfat, halk ağzında, mecaz Üzüntü veren:

"Bir gece önce çadırın kenarında dinlediğimiz o ezgin, baygın nağmeyi tutturdu." - Osman Cemal Kaygılı

Ezgin İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ezgi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Ezgin isminin kökeni:

Ezgin ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 279 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Ezgin isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Ezgin isminin rengi:

Burgonya

Ezgin ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Ezgin isminin Harf Analizi Nedir ?

Ezgin ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

G : Dirençli, zor hayat dersleri

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

Ezgin isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ezgin ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

Z : 29

G : 8

İ : 12

N : 17

= 72 – Ezgin İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Ezgin isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ezgin ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ezgin isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5 Z: 8 G: 7 İ: 9 N: 5 = 34

3 + 4 = 7 Kader sayısıdır

Ezgin isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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