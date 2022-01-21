Fa Anahtarı ne demek, TDK'ya göre Fa Anahtarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fa anahtarı ne demek? Fa anahtarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fa anahtarı kelimesi. Peki fa anahtarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fa anahtarı nedir, fa anahtarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FA ANAHTARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fa anahtarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fa anahtarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bas seslerin porte üzerinde gösterilmesine ve adlandırılmasına olanak sağlayan işaret

