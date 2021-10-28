Farzımuhal ne demek, TDK'ya göre Farzımuhal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Farzımuhal ne demek? Farzımuhal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi farzımuhal kelimesi. Peki farzımuhal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre farzımuhal nedir, farzımuhal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FARZIMUHAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Farzımuhal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Farzımuhal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre farzımuhal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, gerçekleşecekmiş gibi düşünerek, sayarak

- Tutalım ki, sayalım ki, varsayalım ki

